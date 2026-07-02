Orhan Gencebay'dan eşi Sevim Emre'ye aşk dolu sözler: "Kadınım, seni çok seviyorum..." | Video

02 Temmuz 2026 11:10

Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Emre’nin sevgi dolu sözleri takipçilerinden büyük ilgi gördü. Paylaşımında, “Rabbime şükrediyorum bana seninle bir ömür yaşattığı için.” ifadelerini kullanan Sevim Emre, Orhan Gencebay’a olan sevgisini dile getirdi.