46 yaşındaki Didem Ceran yüz nakli olmuştu! Kendisini dünyaca ünlü yıldızla karşılaştırdı!

06 Temmuz 2026 18:15

Didem Ceran, geçtiğimiz aylarda Güney Kore’ye giderek 15 saat süren zorlu bir operasyon geçirmişti. Yüz nakli yaptıran Didem Ceran, sosyal medyada sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri de paylaşmayı sürdürüyor. Ünlü isim, bu kez kendini dünyaca ünlü şarkıcıyla karşılaştırdı. İşte o paylaşım!