Saba Tümer’den en acı veda! Babasını son yolculuğuna uğurladı!
05 Temmuz 2026 21:16
Ünlü sunucu Saba Tümer, geçtiğimiz gün büyük bir acı yaşadı. Saba Tümer, babası Yalçın Tümer, vefat etti. Ünlü sunucu, bugün babasını son yolculuğuna uğurladı.
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