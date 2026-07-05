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Tenis dünyasının yeni yıldızları! Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden

Tenis dünyasının yeni yıldızları! Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden "Federer x Nadal" düellosu...

05 Temmuz 2026 15:45

Yasemin Şefkatli, tenis kortunda koşturan ikizlerini dünyaca ünlü raketlere benzetince sosyal medyada beğeni topladı. Henüz raket tutmasalar da ikizlerin korttaki sevimli halleri takipçilerini gülümsetti.

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