Şarkıcı umut akyürek'ten manidar çıkış! "ortalığı 3 kuruşluk insanlara bırakmayacağım"

05 Temmuz 2026 14:31

Kızı Melek Bal’ın madde bağımlılığıyla mücadelesi ve yaşadığı aile içi zorlu süreçlerle son dönemde magazin gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı Umut Akyürek, sessizliğini çok ağır bir restle bozdu. Kendisine destek olan hayranlarına teşekkür eden ünlü isim, 'Ortalığı bu 3 kuruşluk vasıfsız insanlara bırakmayacağım' diyerek mesleğine geri döneceğini ilan etti.