Ünlü solist Anıl Erdem Cevizci, Tokyo'da depreme yakalandı!
05 Temmuz 2026 22:10
Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, Tokyo tatilinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Anıl Erdem Cevizci, bir restoranda yemek yediği sırada Tokyo’da depreme yakalandı. O anları kameraya alan şarkıcı, sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar!
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