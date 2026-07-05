Ünlü solist Anıl Erdem Cevizci, Tokyo'da depreme yakalandı!

05 Temmuz 2026 22:10

Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, Tokyo tatilinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Anıl Erdem Cevizci, bir restoranda yemek yediği sırada Tokyo’da depreme yakalandı. O anları kameraya alan şarkıcı, sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar!