Sanat dünyasından ustasına veda… Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı | Video
07 Temmuz 2026 15:19
Türk tiyatrosunun ulu çınarı Zihni Göktay, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. 80 yıllık ömrüne sayısız proje sığdıran usta sanatçı için Harbiye'de düzenlenen veda töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Taziyeleri kabul eden acılı aileyi, sanat dünyası ve sevenleri yalnız bırakmadı.
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