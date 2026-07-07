Ferhat Göçer, sanatçıların vefatı sonrası yaşanan miras kavgalarına değindi: Dargın da olsan…

07 Temmuz 2026 21:58

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ferhat Göçer, sanatçıların vefatı sonrası yaşanan miras kavgalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları!