Hülya Koçyiğit 79 yaşında spora başladı! | Video

08 Temmuz 2026 14:46

Aslışah Alkoçlar, anneannesi Hülya Koçyiğit'i spora yönlendirmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Torununun önerisiyle egzersiz rutinine başlayan usta oyuncu, antrenman yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Koçyiğit'in enerjik hali ve spora olan uyumu, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı.