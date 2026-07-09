Video Magazin Yağmur Yüksel'in babaannesiyle paylaşımı kalpleri ısıttı | Video
Yağmur Yüksel'in babaannesiyle paylaşımı kalpleri ısıttı | Video

Yağmur Yüksel'in babaannesiyle paylaşımı kalpleri ısıttı | Video

09 Temmuz 2026 09:16

Ekranların sevilen genç yıldızı Yağmur Yüksel, şehir yaşamına kısa bir mola vererek soluğu ailesinin yanında aldı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından babaannesiyle birlikte geçirdiği huzur dolu anları paylaştı.

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