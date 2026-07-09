Yağmur Yüksel'in babaannesiyle paylaşımı kalpleri ısıttı | Video
09 Temmuz 2026 09:16
Ekranların sevilen genç yıldızı Yağmur Yüksel, şehir yaşamına kısa bir mola vererek soluğu ailesinin yanında aldı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından babaannesiyle birlikte geçirdiği huzur dolu anları paylaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Yağmur Yüksel'in babaannesiyle paylaşımı kalpleri ısıttı | Video 09.07.2026 | 09:12
00:53
00:08
00:56
00:12
Hülya Koçyiğit 79 yaşında spora başladı! | Video 08.07.2026 | 14:43
00:25
00:34
00:27
03:00
05:52
Usta oyuncu Zihni Göktay için Harbiye'de tören düzenlendi | Video 07.07.2026 | 13:15
00:53
01:01
Gupse Özay’dan samimi itiraf: Ben çok şeytanımdır! 06.07.2026 | 22:18
00:16
00:48
Ünlü solist Anıl Erdem Cevizci, Tokyo'da depreme yakalandı! 05.07.2026 | 22:04
01:26
Saba Tümer’den en acı veda! Babasını son yolculuğuna uğurladı! 05.07.2026 | 21:07
00:19
03:14
00:21
00:55
Alişan'dan çok konuşulacak performans: "Vur davulcu vur davula" | Video 04.07.2026 | 11:09