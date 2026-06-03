Zorunlu trafik sigortası primleri belli oldu! Kim ne kadar prim ödeyecek? | Video
03 Haziran 2026 | 15:36
Zorunlu trafik sigortasında Haziran 2026 tarifesi açıklandı. Kim ne kadar prim ödeyecek? Sigorta Uzmanı İdris İsli merak edilen soruları yanıtladı.
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