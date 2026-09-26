SON DAKİKA: Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar'ın otoparkından 934 Milyon TL'lik servet çıktı | Video
26 Eylül 2026 12:08
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yürütülen soruşturmada Sarıyer Maslak'ta tespit edilen araçlarda yapılan aramada 934 milyon TL tutarında dövize el konuldu.
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