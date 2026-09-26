Video Yaşam SON DAKİKA: Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar'ın otoparkından 934 Milyon TL'lik servet çıktı | Video
SON DAKİKA: Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar'ın otoparkından 934 Milyon TL'lik servet çıktı | Video

SON DAKİKA: Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar'ın otoparkından 934 Milyon TL'lik servet çıktı | Video

26 Eylül 2026 12:08

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yürütülen soruşturmada Sarıyer Maslak'ta tespit edilen araçlarda yapılan aramada 934 milyon TL tutarında dövize el konuldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar’ın otoparkından 934 Milyon TL’lik servet çıktı | Video 00:26
SON DAKİKA: Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı... Vanlı Kara Haydar'ın otoparkından 934 Milyon TL'lik servet çıktı | Video 26.09.2026 | 12:04
Sakarya’da restoran yangını: Ekipler yangına müdahale ediyor | Video 01:56
Sakarya'da restoran yangını: Ekipler yangına müdahale ediyor | Video 26.09.2026 | 11:32
Kendilerini polis ve savcı diye tanıtıp milyonları dolandıran 2 kişi tutuklandı | Video 00:54
Kendilerini polis ve savcı diye tanıtıp milyonları dolandıran 2 kişi tutuklandı | Video 26.09.2026 | 11:25
Esenyurt’ta haraç vermeyince oto galeriyi kundakladılar! O anlar kamerada | Video 04:40
Esenyurt’ta haraç vermeyince oto galeriyi kundakladılar! O anlar kamerada | Video 26.09.2026 | 11:14
Kırmızı ışıkta geçen araca motosiklet çarptı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 00:46
Kırmızı ışıkta geçen araca motosiklet çarptı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 26.09.2026 | 10:15
Hatay’da korkutan yangın! Prizden çıkan alevler evi sardı | Video 03:05
Hatay'da korkutan yangın! Prizden çıkan alevler evi sardı | Video 26.09.2026 | 09:16
Bu ne pişkinlik, bu ne cüret? Sanık cezaevi günlerini gülerek anlattı! Anne Yasemin Minguzzi’den o paylaşıma tepki geldi | Video 02:33
Bu ne pişkinlik, bu ne cüret? Sanık cezaevi günlerini gülerek anlattı! Anne Yasemin Minguzzi'den o paylaşıma tepki geldi | Video 26.09.2026 | 08:41
Hırsızlık sonrası kıyafet değiştirip kaçmaya çalışan şüpheli otobüste yakalandı | Video 00:57
Hırsızlık sonrası kıyafet değiştirip kaçmaya çalışan şüpheli otobüste yakalandı | Video 26.09.2026 | 08:30
Afyonkarahisar’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı | Video 00:49
Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı | Video 26.09.2026 | 08:22
Kayseri’de ağabey-kardeş arası bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 01:42
Kayseri'de ağabey-kardeş arası bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 26.09.2026 | 08:18
Yaşlı adam laf atma tartışmasında tekme-yumruk dövüldü! | Video 04:03
Yaşlı adam laf atma tartışmasında tekme-yumruk dövüldü! | Video 25.09.2026 | 16:16
Eğitim uçağı Tekirdağ’da araziye indi | Video 01:14
Eğitim uçağı Tekirdağ’da araziye indi | Video 25.09.2026 | 16:05
Sakarya’da köpeğin saldırısı ile dehşeti yaşayan adam o anları anlattı: Beni yolun kenarına sürükledi | Video 03:26
Sakarya'da köpeğin saldırısı ile dehşeti yaşayan adam o anları anlattı: "Beni yolun kenarına sürükledi" | Video 25.09.2026 | 15:29
SON DAKİKA: Ankara’da Dragon Hacker paneline operasyon! 101 milyon kimlik verisi 118 milyon GSM-TCKN verisi çalınmış | Video 01:59
SON DAKİKA: Ankara'da Dragon Hacker paneline operasyon! 101 milyon kimlik verisi 118 milyon GSM-TCKN verisi çalınmış | Video 25.09.2026 | 14:34
Cadde ortasında dehşet kamerada: Genç motosikletliyi dövüp hastanelik ettiler! | Video 04:59
Cadde ortasında dehşet kamerada: Genç motosikletliyi dövüp hastanelik ettiler! | Video 25.09.2026 | 12:57
Tekirdağ’da yasa dışı bahis operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı | Video 00:47
Tekirdağ’da yasa dışı bahis operasyonu: 18 şüpheli tutuklandı | Video 25.09.2026 | 11:06
750 bin TL’lik dolandırıcılığa tutuklama | Video 01:11
750 bin TL'lik dolandırıcılığa tutuklama | Video 25.09.2026 | 08:41
Nişantaşı’nda yaklaşık 50 bin TL’lik alışveriş yapıp ödeme yapmadan çıkmıştı! Ressam kadının ifadesi ortaya çıktı | Video 00:42
Nişantaşı'nda yaklaşık 50 bin TL'lik alışveriş yapıp ödeme yapmadan çıkmıştı! Ressam kadının ifadesi ortaya çıktı | Video 24.09.2026 | 16:48
Kırmızı bültenle aranıyordu: Cinayet ve uyuşturucudan 79 yıl ceza alan firari yakalandı | Video 00:37
Kırmızı bültenle aranıyordu: Cinayet ve uyuşturucudan 79 yıl ceza alan firari yakalandı | Video 24.09.2026 | 16:33
Aydın’da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada | Video 00:52
Aydın'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada | Video 24.09.2026 | 15:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA