Aydın'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada | Video

24 Eylül 2026 16:43

Aydın'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gonca Sara (40), yaşamını yitirdi. O anlar, şehir içi yolcu otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Efeler ilçesi İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. Ferhat Taş'ın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Sara'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sara, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehir içi yolcu otobüsünün araç içi kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.