Aydın'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada | Video
24 Eylül 2026 16:43
Aydın'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gonca Sara (40), yaşamını yitirdi. O anlar, şehir içi yolcu otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Efeler ilçesi İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. Ferhat Taş'ın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Sara'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sara, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şehir içi yolcu otobüsünün araç içi kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
00:52
00:17
01:13
00:48
Gaziantep'te deprem anı kamerada | Video 24.09.2026 | 12:11
03:27
Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4'lük deprem kamerada | Video 24.09.2026 | 11:15
07:00
06:32
01:11
00:43
00:27
Artvin'de tünel içinde zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı 23.09.2026 | 23:16
00:44
00:35
Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı 23.09.2026 | 17:51
01:57
Kars’ta trafik kazası: 2 yaralı 23.09.2026 | 17:36
05:04
01:06
Kilis'te ‘Çaycılar Grubu' operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video 23.09.2026 | 13:43
01:28
00:58
Limanda park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu | Video 23.09.2026 | 12:42
01:06
01:16
Esenyurt’taki feci kazada kamyonet şoförü hayatını kaybetti: Kaza kamerada 23.09.2026 | 12:14