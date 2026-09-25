Yaşlı adam laf atma tartışmasında tekme-yumruk dövüldü! | Video

25 Eylül 2026 16:40

Bolu'nun Mengen ilçesinde laf atma tartışmasında bir grup tarafından dövülen M.K. (64) yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazartesi günü akşam saatlerinde Mengen ilçe merkezinde meydana geldi. İlçede esnaf olan M.K., otomobiliyle arkadaşını eve bırakmak için giderken ilçe merkezinde durdu. Bu sırada yolda yürüyen R.U. ile M.K. arasında iddiaya göre laf atma nedeniyle tartışma çıktı. R.U., aracın sürücü koltuğunda oturan M.K.'ye otomobilin açık olan penceresinden yumruk attı. Daha sonra yakınında iş yeri bulunan R.U.'nun oğlu G.U. ile iş yeri çalışanları da olay yerine geldi. Baba ve oğlu ile 2 çalışan, cadde ortasında M.K.'yi tekme yumruk dövdü. Yakınları tarafından hastaneye götürülen M.K.'nin burnunda kırık ve vücudunda yaralanmalar olduğu tespit edildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında R.U., oğlu G.U. ve 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden G.U., tutuklandı, R.U. ve diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY KAMERADA

Bu arada yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde R.U.'nun otomobilin içindeki M.K.'ye yumruk attığı, ardından olay yerine gelen grubun M.K.'yi araçtan çıkararak dövdüğü anlar yer aldı.