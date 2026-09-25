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750 bin TL'lik dolandırıcılığa tutuklama | Video

750 bin TL'lik dolandırıcılığa tutuklama | Video

25 Eylül 2026 08:48

Ankara'da A.Y.’yi telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, adına kredi çekilip altın alındığı yalanıyla kandırarak evindeki 750 bin TL değerinde ziynet eşyası olan kasayı aldı. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan B.G.T. tutuklandı.

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Ankara'da A.Y.'yi telefonla arayan kişiler, adına kredi çekildiğini ve paranın altına çevrildiğini söyledi. Bu kişiler, evdeki altınların kontrol edileceği bahanesiyle ziynet eşyalarını istedi. B.G.T., A.Y.'nin evine giderek kasayı aldı, ardından taksiyle istasyona gidip trene bindi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Y., polise haber verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, B.G.T.'nin ziynet eşyalarını kuyumcularda bozdurduğunu ve parayı kendi hesabına yatırdığını belirledi. 22 Eylül'de operasyon düzenleyen ekipler, B.G.T.'yi evinde yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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