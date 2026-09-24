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İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video

İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video

24 Eylül 2026 16:53

İstanbul’da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından El Kaide ve DEAŞ'a yönelik ortak çalışma yürütüldü. Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu örgütlere mensup çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahıslarla bağlantılı olduğu ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon başlatıldı. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, ülkeyi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 kama bıçak ve 8 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye götürüldü.

Konuyla ilgili yürütülen tahkikat, çok yönlü olarak devam ediyor.
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