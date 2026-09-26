Hırsızlık sonrası kıyafet değiştirip kaçmaya çalışan şüpheli otobüste yakalandı | Video

26 Eylül 2026 08:38

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının çalındığı evden hırsızlık olayının şüphelisi, polis ekiplerinin çalışması sonucu Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere bindiği otobüste yakalandı. Şüphelinin, olay sırasında tanınmamak için çarşaf giydiği ve şapka taktığı, ardından parkta kıyafetlerini değiştirerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.