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Hırsızlık sonrası kıyafet değiştirip kaçmaya çalışan şüpheli otobüste yakalandı | Video

Hırsızlık sonrası kıyafet değiştirip kaçmaya çalışan şüpheli otobüste yakalandı | Video

26 Eylül 2026 08:38

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının çalındığı evden hırsızlık olayının şüphelisi, polis ekiplerinin çalışması sonucu Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere bindiği otobüste yakalandı. Şüphelinin, olay sırasında tanınmamak için çarşaf giydiği ve şapka taktığı, ardından parkta kıyafetlerini değiştirerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Edinilen bilgilere göre, olay 21 Eylül 2026 tarihinde Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, evden hırsızlık olayının şüphelisi tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, hamile olduğu öğrenilen kadın şüphelinin tanınmamak amacıyla çarşaf ve şapka takarak olay yerine geldiği belirlendi. Şüphelinin, kilitlenmeden kapatılan evin kapısından içeri girerek yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını çaldığı tespit edildi.

Hırsızlığın ardından parkta üzerini değiştiren şüphelinin görünümünü değiştirdiği, daha sonra ticari taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

BOLU VE KASTAMONU'DAKİ HIRSIZLIKLARA DA KARIŞMIŞ
Polis ekiplerinin yürüttüğü araştırmada şüphelinin, Ağustos ayında Bolu'da yaklaşık 300 bin lira, Eylül ayında ise Kastamonu'da yaklaşık 40 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının çalındığı iki ayrı evden hırsızlık olayına da karıştığı tespit edildi.

152 SUÇ KAYDI, 260 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI
Şüphelinin yapılan sorgulamasında, daha önce hırsızlık suçundan 152 ayrı suç kaydının bulunduğu ve hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu şüpheli, Ankara'dan otobüsle Konya'ya gitmek üzereyken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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