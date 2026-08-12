Video Yaşam Sultangazi'de operasyon! 9.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video
Sultangazi'de operasyon! 9.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video

Sultangazi'de operasyon! 9.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video

12 Ağustos 2026 09:21

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 1 şüpheli yakalandı, 9 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi.

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Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere karşı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Savcılıktan alınan arama ve el koyma izninin ardından, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir eve dün operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takibe alınan 1 şüpheli evde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon yapılan adresteki aramalarda 2 kilo 250 gram skunk,4 hassas terazi, 1 ısı press makinesi, çok sayıda kilitli şeffaf poşet içerisinde toplamda 9 kilo 564 gram uyuşturucu madde ve bir pompalı tüfek ele geçirildiği belirtildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Şüphelinin, emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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