Video Yaşam Gebze'de yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video
Gebze'de yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

Gebze'de yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

12 Ağustos 2026 10:41

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir tesiste yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında dumanlar gökyüzünü kapladı.

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Olay, 09.30 sıralarında Balçık bölgesinde bulunan bir tesiste meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı tesiste alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman ilçenin genelinden görülürken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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