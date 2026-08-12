Gebze'de yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 12 Ağustos 2026 10:41 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir tesiste yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında dumanlar gökyüzünü kapladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 09.30 sıralarında Balçık bölgesinde bulunan bir tesiste meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı tesiste alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman ilçenin genelinden görülürken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.