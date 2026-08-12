Çorlu'da 1'i çocuk iki kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video
12 Ağustos 2026 11:22
Tekirdağ Çorlu'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1'i çocuk iki kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza sonrası devrilen motosiklette artçı (yolcu) olarak bulunan İ.T. ve G.T. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelene sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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