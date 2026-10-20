Bakan Şimşek'ten fon tasfiyesi açıklaması | Video

20 Ekim 2026 17:07

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin son durumu açıkladı. Nihai tasfiyenin zaman alacağını belirten Bakan Şimşek, ödeme sürecinin Meclis'teki yasanın onaylanmasıyla daha hızlanacağını belirtti. 31 fon için tasfiye tarihi açıklayan Bakan Şimşek, ilk etapta 10 milyon TL üzeri kazanç sağlayanlar için gönüllü iade sürecinin başlatılacağını duyurdu. Bakan Şimşek aksi halde adli işlem başlatılacağının altını çizdi.