Sigortası olmayanlar dikkat! Hasar sonrası ne yapılmalı? İşte sel mağdurları için hukuki yol... | Video
17 Ekim 2026 14:46
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Ayazağa’da yaklaşık 300 işletmeyi sular altında bıraktı. Maddi zararla karşı karşıya kalan esnaf için sigorta poliçesindeki teminatlar ve hukuki başvuru yolları önem kazanırken, mağdurların hasar bildirimi ve delil tespiti süreçlerinde dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Peki sigortası olmayanlar hasar sonrası ne yapacak? İşte sel mağdurları için izlenmesi gereken hukuki yol...
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