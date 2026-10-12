İslam Memiş gram altın için rakam verdi! İşte detaylar... | Video
12 Ekim 2026 14:53
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde altın piyasası için önemli açıklamalarda bulundu. Dalgalı bir hafta beklediğini söyleyen uzman isim, özellikle Çarşamba gününe dikkat çekti. A Haber'e konuşan uzman isim, gram altında yatırımcıların takip etmesi gereken destek ve direnç seviyelerini açıkladı.
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