İslam Memiş gram altın için rakam verdi! İşte detaylar... | Video

12 Ekim 2026 14:53

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde altın piyasası için önemli açıklamalarda bulundu. Dalgalı bir hafta beklediğini söyleyen uzman isim, özellikle Çarşamba gününe dikkat çekti. A Haber'e konuşan uzman isim, gram altında yatırımcıların takip etmesi gereken destek ve direnç seviyelerini açıkladı.