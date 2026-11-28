Antalya Havalimanı’nda 229 milyon liralık uyuşturucu operasyonu! | Video

28 Kasım 2026 09:06

Antalya Havalimanı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, uyuşturucu üretiminde kullanılabilen 328,4 kilogram madde ele geçirildi. Çin'den Kazakistan üzerinden Antalya'ya getirilen ve Hollanda'ya gönderilmek istenen kimyasal maddenin değerinin 229 milyon 600 bin lira olduğu belirlendi.

Antalya Havalimanı'nda uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, uyuşturucu üretiminde kullanılan yüklü miktarda kimyasal madde ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Havalimanının C Kapı Kargo bölümünde yürütülen kontrollerde, şüpheli görülen iki ayrı uçaktaki kargo gönderileri incelemeye alındı. 27 ve 28 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Çin'den yola çıkarak Kazakistan'a gelen, ardından Antalya Havalimanı üzerinden transit olarak Hollanda'nın Amsterdam kentine gönderilmesi planlanan kargolar mercek altına alındı.

328,4 KİLO UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük Muhafaza ve Narkotik ekiplerinin müşterek çalışmasında, iki ayrı konşimento kapsamındaki eşyalarda dedektör köpekler marifetiyle arama yapıldı. Aramalarda toplam 328,4 kilogram P2P maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen P2P'nin, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan bir kimyasal öncü madde olduğu belirlendi.



229 MİLYON 600 BİN LİRALIK OPERASYON

P2P olarak bilinen 1-fenil-2-propanon, doğrudan uyuşturucu madde değil, uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal bir hammaddedir. Söz konusu madde, özellikle metamfetamin ve amfetamin türü uyuşturucuların yasa dışı üretiminde kullanılabilmektedir. Operasyonda ele geçirilen 328,4 kilogram kimyasal maddenin piyasa değerinin 229 milyon 600 bin lira olduğu tespit edildi.



MADDELERE EL KONULDU

Cumhuriyet savcısından alınan talimatlar doğrultusunda ele geçirilen kimyasal maddelere el konuldu. İki ayrı tarihte gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin ikmalen tahkikat başlatılırken, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.