Milyoner'de 1 milyonluk atasözü sorusu!
28 Kasım 2026 22:58
ATV'nin sevilen ve merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, izleyenlere yine heyacan dolu anlar yaşattı. Cem Öğretir'in sunduğu programda bu hafta da başarılı performanslar izleyenleri mest ederken, programa katılan yarışmacı dikkat çeken 1 milyonluk atasözü sorusunda elendi.
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