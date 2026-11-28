4,5 milyonluk aşk tuzağı Esra Erol'da çözüldü! Avusturyalı Karina'dan Süleyman amcaya mesaj! | Video
28 Kasım 2026 17:09
İnternette tanıştığı kişinin 20 yaşında olduğunu sanan 70 yaşındaki Süleyman, evini ve arabasını satarak toplam 4,5 milyon TL göndererek dolandırılmıştı. Esra Erol canlı yayında çözülen oyunda dolandırıcıyı sesinden tanıyan yaşlı adam, karşısındaki kişinin gerçek yüzünü görünce şoke geçirdi. Türkiye'nin gündemine düşen 'sahte fotoğraf' vurgununda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fotoğrafı kullanılan genç kızdan mesaj geldi...
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