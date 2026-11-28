Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren anlar kamerada: Özel gereksinimli gence tekme tokat saldırdı! | Video

28 Kasım 2026 16:53

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde özel gereksinimli Mehmet Gökburun (19), bir sürücünün tekme tokat saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan sürücü, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İlçede 'Mamoş' olarak bilinen Mehmet Gökburun, oyuncak arabasını iple çekerek yolda giderken, bir sürücü durdu. Aracından inen sürücüsü, yolun ortasından gittiğini öne sürdüğü Gökburun'u tekme tokat dövdü. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayı görenler, sürücüye tepki gösterdi. Bu sırada olay yerinden geçen jandarma, sürücüyü vatandaşların elinden alarak polise teslim etti. Adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.