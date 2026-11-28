1,5 saatte 2 milyonluk vurgun! Maskeli hırsızların oyununu polis bozdu | Video

28 Kasım 2026 11:39

Hatay’ın Antakya ilçesinde derenin içinden geçerek bir şantiyenin deposundan yaklaşık 2 milyon TL değerinde inşaat malzemesi çalan kameraya yakalanan maskeli 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Çalınan malzemeler eksiksiz şekilde sahibine teslim edilirken, 6 ve 3 suç kaydı olan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Olay, Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. Maskeli 2 şahıs, derenin içinden geçerek inşaat malzemelerinin bulunduğu deponun arka kısmına ulaştı. Sacdan yapılmış deponun bir bölümünü keserek içeri giren şüpheliler, yaklaşık 2 milyon TL değerindeki inşaat malzemelerini çalarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah depoyu kontrol eden işçiler, hırsızlığı fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaptıkları çalışmalar sonucunda yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmayla 2 şüpheliyi yakaladılar. Çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanan Y.S. ve W.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan inşaat malzemeleri eksiksiz şekilde sahibine teslim edilirken, şüphelilerden Y.S.'nin 6, W.Y.'nin ise 3 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

"Çalınan eşyalardan umudumuzu kaybetmiştik, ancak polis ekiplerinin hızlı çalışması ve kısa sürede sonuç alması bizi çok mutlu etti"

Hırsızların derenin içinde geçerek depodan yaklaşık 2 milyon TL değerinde inşaat malzemelerinin çalındığını söyleyen Batuhan Kısa, "Şantiyemizdeki depoya arka taraftaki yoldan girerek sacları kesmişler ve içeride bulunan malzemeleri çalmışlar. Sabah durumu fark edince hemen polis ekiplerine haber verdik. Ekipler kısa sürede şantiyemize gelerek hem güvenlik kameralarını inceledi hem de bizimle görüşerek bilgi aldı. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin peşine düştüler. Yaklaşık 1 buçuk saat içerisinde bize geri dönüş yaparak çalınan malzemelerin bulunduğunu bildirdiler. Biz de olay yerine giderek malzemeleri tespit ettik. Çalınan malzemelerin yaklaşık 2 milyon TL değerinde olduğunu düşünüyoruz. Şüpheliler muhtemelen daha fazlasını alamadı. İlk başta malzemelerin çalındığını öğrenince artık bulunamayacağını düşündük ve umudumuzu kaybetmiştik. Ancak polis ekiplerinin hızlı çalışması ve kısa sürede sonuç alması bizi çok mutlu etti. Hatay Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine gösterdikleri özveri ve destek için teşekkür ediyoruz. Polisimize güvenelim. Bu başarılı çalışmanın diğer vatandaşlar için de umut olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.