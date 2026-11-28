Maltepe'de trafikte yumruklu tekmeli kavga kamerada: İki sürücüye 183 bin lira ceza! | Video

28 Kasım 2026 13:13

Maltepe’de trafikte yaşanan kavga sonrası polis ekipleri tarafından yakalanan 2 sürücüye toplam 183 bin 965 lira ceza kesildi. Sürücülerden birinin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da trafikten menedildi.