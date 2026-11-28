Maltepe'de trafikte yumruklu tekmeli kavga kamerada: İki sürücüye 183 bin lira ceza! | Video
28 Kasım 2026 13:13
Maltepe’de trafikte yaşanan kavga sonrası polis ekipleri tarafından yakalanan 2 sürücüye toplam 183 bin 965 lira ceza kesildi. Sürücülerden birinin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da trafikten menedildi.Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde 27 Kasım'da iki sürücü arasında trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Araçlarından inen E.Y. (45) ile S.N.E. (74) arasındaki kavga, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın taraflarını tespit ederek yakaladı. İki sürücüye trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek suçundan toplam 183 bin 965 lira idari para cezası kesildi.
İşlemler kapsamında E.Y.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün trafikten menedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adliyeye sevk edilen E.Y. serbest bırakıldı.
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