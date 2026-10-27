İsa Karakaş emekli ve memur için yüzde 15'lik zam senaryosunu açıkladı | Video

27 Ekim 2026 14:58

Milyonlar yeni yılda yapılacak zam oranını merakla beklerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan'ın "emeklilerimizin durumunu iyileştireceğiz" yönündeki açıklamalarının ardından gözler atılacak adımlara çevrildi. SGK uzmanı İsa Karakaş A Haber canlı yayınında emekli ve memurlar için refah payı formülünü değerlendirdi. İşte ayrıntılar...