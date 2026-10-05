Emekli zammı 2027 son dakika! 3. veri açıklandı, emekli maaşı için yeni tablo: emekliye zam ne kadar olacak? | Video

05 Ekim 2026 11:52

Emekli maaşı 2027 için belirleyici olacak enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Eylül ayına ilişkin aylık TÜFE oranının ortaya çıkmasıyla 3 aylık enflasyon farkı yeniden hesaplandı. Milyonlarca SSK, Bağkur emeklisinin merakla beklediği Ocak 2027 emekli zammı büyük oranda belli olurken geriye sadece 3 veri kaldı. Mevcut durumda 23 bin 552 lira olan en düşük emekli maaşı yüzde kaç zamlanacak?