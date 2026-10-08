1 milyon TL'ye kadar hesaba yatırılacak! 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme bugün | Video
08 Ekim 2026 10:46
Fon yatırımcılarının merakla beklediği ödeme süreci bugün başlıyor. A1 Capital, Bulls ve Pardus bünyesindeki 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcı bugün 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
56:11
03:36
08:18
08:18
02:26
04:17
Gram altın yükselişte! Uzman isim o tarihi işaret etti...| Video 30.09.2026 | 16:26
02:15
02:53
02:46
07:35
00:35
05:31
01:48
BİR ŞEHİR, BİR ÜRETİM HİKÂYESİ: BURSA 22.09.2026 | 11:48
02:10
Fikrini Kutuplara Taşı | Video 18.09.2026 | 09:47
00:54
Akıncı hava hedefini Sungur ile vurdu | Video 16.09.2026 | 10:34
03:06
03:18
05:50
03:00
03:08
2025 yılı Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması | Video 11.08.2026 | 10:26