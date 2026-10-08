Video Ekonomi 1 milyon TL'ye kadar hesaba yatırılacak! 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme bugün | Video
1 milyon TL'ye kadar hesaba yatırılacak! 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme bugün | Video

1 milyon TL'ye kadar hesaba yatırılacak! 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödeme bugün | Video

08 Ekim 2026 10:46

Fon yatırımcılarının merakla beklediği ödeme süreci bugün başlıyor. A1 Capital, Bulls ve Pardus bünyesindeki 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcı bugün 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılacak.

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