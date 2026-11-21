SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: "Adalet ertelenemez ihtiyaçtır" | Video

21 Kasım 2026 15:58

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Toplumları ve devletleri güçlü kılan her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem yaşama imkanı bulamaz." dedi. Erdoğan, "Hükümetlerimiz döneminde adliyelerimizi teknolojik araç ve ekipmanlarla güçlendirdik. Adalet hizmet binalarımızı çağın ihtiyaçlarını karşılayan, engelli vatandaşlarımızın rahatça istifade edebilecekleri bir yapıya kavuşturduk" ifadelerini kullandı.