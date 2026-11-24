MHP lideri Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı: Ortadoğu’da düzeni Türkiye kuracak! | Video
24 Kasım 2026 12:06
Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye mesajı verdi. Bahçeli, "Orta Doğu'da bu düzeni kuracak, tarihsel aklını, devlet geleneğini ve coğrafyaya dair tecrübesini bir düzen inşası için düşünsel ve ameli anlamda hayata geçirebilecek, bütün bölge ülkelerine katma değer üretecek tek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Terörsüz Türkiye'nin ilk eşiği, ilk cepheyi tahkim etmek, millî birlik ve beraberliğimizi tesis etmek ve gelecek yüzyılı emin adımlarla inşa etmektir. " dedi
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