SON DAKİKA: Kartal Belediyesi’nde 'kentsel dönüşüm usulsüzlüğü operasyonu | Video
24 Kasım 2026 09:25
Son dakika haberleri... Kartal Belediyesi’ndeki kentsel dönüşüm işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Riskli yapıların ölçümlerinde inşaat alanlarının gerçekte olduğundan yüksek gösterilerek usulsüzlük yapıldığı ve bu yolla maddi menfaat sağlandığı iddia edildi.
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