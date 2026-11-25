Başkan Erdoğan: 'Kadına karşı şiddet alçaklıktır' | Video
25 Kasım 2026 15:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi ve gerekçesi olamaz. Kadına karşı şiddet vicdansızlıktır, insanlıktan nasibini almamış bir alçaklıktır. Kadını en temek hak olan eğitimden mahrum bırakmak da şiddettir. Kılık kıyafeti ile ilgili baskı kurmak da aynı şeydir." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
24:53
Başkan Erdoğan: 'Kadına karşı şiddet alçaklıktır' | Video 25.11.2026 | 15:31
24:18
03:51
04:56
Bakan Işıkhan'dan A Haber'e emekli zammı açıklaması 24.11.2026 | 22:11
02:50
Ekspertizde şoke eden görüntü: Aracın airbaginden büyü çıktı 24.11.2026 | 21:16
02:53
Eskişehir'de askeri helikopter kaza kırıma uğradı! MSB: Enkaza ulaşıldı 24.11.2026 | 20:47
40:36
02:06
01:44
00:22
Fatih'te tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada 23.11.2026 | 19:30
25:13
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 23.11.2026 | 19:25
23:47
Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisi belgesel oldu 22.11.2026 | 18:18
25:01
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: "Adalet ertelenemez ihtiyaçtır" | Video 21.11.2026 | 15:58
25:07
05:09
04:36
SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül hakkında dokunulmazlık fezlekesi! | Video 20.11.2026 | 16:42
10:35
04:31
SON DAKİKA… Fon soruşturmasında son durum! Hangi adımlar atıldı? | Video 20.11.2026 | 12:51
01:10
Adana merkezli 13 ilde suç örgütüne operasyon: 101 gözaltı | Video 20.11.2026 | 10:17
01:02
Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Bakan Çiftçi duyurdu! 19.11.2026 | 21:20