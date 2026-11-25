Başkan Erdoğan: 'Kadına karşı şiddet alçaklıktır' | Video

25 Kasım 2026 15:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi ve gerekçesi olamaz. Kadına karşı şiddet vicdansızlıktır, insanlıktan nasibini almamış bir alçaklıktır. Kadını en temek hak olan eğitimden mahrum bırakmak da şiddettir. Kılık kıyafeti ile ilgili baskı kurmak da aynı şeydir." ifadelerini kullandı.