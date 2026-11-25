İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay A Haber'de: "Sorunları daha hızlı çözeceğiz" | Video

25 Kasım 2026 13:09

A Haber canlı yayınına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte başlayan yeni dönemin yol haritasını anlattı. İzmir'in çözüm bekleyen kronik sorunlarından kentsel dönüşüme, körfez kirliliğinden merkezi yönetimle iş birliği adımlarına kadar pek çok kritik başlığı değerlendiren Tugay, Başkan Erdoğan ve bakanlarla gerçekleştirdiği temasların perde arkasını aktarırken geçmiş dönemde merkezi idarenin İzmir için attığı adımların davalarla nasıl tıkandığını açıkladı.