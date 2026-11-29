Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti oğulları Karan’la Katar’da…
29 Kasım 2026 21:29
ATV’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’ı da alıp Katar’a gitti. Burak Özçivit ve Fahriye Özçivit, oğullarıyla birlikte Formula 1 yarışını izledi. Ünlü çift, gazetecilerin sorularını yanıtlarken fahriye Evcen yeni dizisinin yayın tarihini de müjdeledi. İşte ayrıntılar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti oğulları Karan’la Katar’da… 29.11.2026 | 21:28
00:35
Derya Uluğ ve Asil Gök'ten evlilik sonrası ilk konser 29.11.2026 | 19:34
00:32
00:20
00:20
00:27
00:06
Karnı burnunda Alina Boz annesiyle kamera karşısına geçti! 26.11.2026 | 21:33
00:52
00:52
01:20
00:26
00:59
00:36
Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğününde sahneye Emre Altuğ çıktı! 25.11.2026 | 23:15
01:21
00:17
01:07
Derya Uluğ ve Asil Gök evlendi! İşte o anlar! 25.11.2026 | 20:47
00:35
Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğününden kareler geldi! Ünlü isimler akın etti! 25.11.2026 | 20:25
00:36
00:18