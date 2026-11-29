Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti oğulları Karan’la Katar’da…

29 Kasım 2026 21:29

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’ı da alıp Katar’a gitti. Burak Özçivit ve Fahriye Özçivit, oğullarıyla birlikte Formula 1 yarışını izledi. Ünlü çift, gazetecilerin sorularını yanıtlarken fahriye Evcen yeni dizisinin yayın tarihini de müjdeledi. İşte ayrıntılar!