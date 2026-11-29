Derya Uluğ ve Asil Gök'ten evlilik sonrası ilk konser
29 Kasım 2026 19:35
İki ünlü şarkıcı Derya Uluğ ve Asil Gök, 10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde evlilikle taçlandırdı. Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğününe ünlü isimler akın ederken düğünden anlar da günlerce magazindeki yerini korudu. Ünlü çift, evlilik sonrası ilk konserlerini de verdi. İşte Derya Uluğ ve Asil Gök’ün evli ilk konserinden görüntüler!
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