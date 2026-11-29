Çatalca'da sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar su altında kaldı! | Video

29 Kasım 2026 12:54

Çatalca'da etkili olan sağanak nedeniyle bölgede bulunan dere taştı. Deredeki taşkın sonrası Karatepe Çıkmazı sokağı su altında kaldı. Taşkın nedeniyle dereye yakın bir noktada park halinde bulunan araçlar suya gömüldü. İhbar üzerine Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Tarlaya çalışmaya giden 9 kişi ve araçla karşıya geçmeye çalışan 2 kişi olmak üzere toplam 11 kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

İstanbul'da etkili olan sağanak Çatalca Karamandere'de su baskınına neden oldu. Karatepe Çıkmazı Sokak'ta etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağı taştı. Dereden taşan sular sokağı kaplarken, araçların su altında kalmasına yol açtı. Bölge sakinleri, Karatepe Çıkmazı'nda daha önce de yaşanan taşkın ve su baskınlarının tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.

ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI

Su altında kalan 4 otomobilin gece saatlerinde dere kenarına yakın bir noktaya park edildiği öğrenildi. Aralıksız yağış sonrası derenin taşması sonucu su altında kalan araçlarda hasar meydana geldi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Diğer yandan araçla karşıya geçmeye çalışan 2 kişi derenin taşması sonucu mahsur kaldı. Çevredekilerin AFD ve itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Karacaköy Mahallesi'nde ise minibüsle tarlaya çalışmaya giden 9 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları botla kurtarma çalışmaaları ise sürüyor.