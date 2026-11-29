Diyarbakır’da 2 katlı binada yangın! | Video
29 Kasım 2026 09:18
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 79'uncu Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, daire kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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