Altı Üstü İstanbul 23. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Bu gece onların son gecesi olacak!" | Video

27 Kasım 2026 15:54

atv’nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 23.bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul’un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor. İşte Altı Üstü İstanbul 23. Bölüm 2. Fragmanı!