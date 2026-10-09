Video Altı Üstü İstanbul Altı Üstü İstanbul 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! 'Yetişemedim Zehra...' | Video
Altı Üstü İstanbul 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı!

Altı Üstü İstanbul 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Yetişemedim Zehra..." | Video

09 Ekim 2026 16:06

Atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 16. bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

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16. Bölümde neler olacak?

Emir ve Uzay'ın diri diri gömüldüğü görüntüler Bayram ve Galip'i dehşete düşürken ikili yine de umutla çocuklarını arar. Ancak o umutları ikilinin mezarını bulunca son bulur...

Emir'in ölüm haberi mahalleye bomba gibi düşer. Zehra, Bayram, Nihal, gençler hepsi yıkılır. Galip ise perişandır. O da oğlunu toprağa vermiştir. Hayat herkes için durmuştur... Ama Hasan acısını bir kenara bırakır ve intikam yemini eder. Sado ve Mert de ona destek olacaktır ancak Alina ve Duru onları engellemeye çalışır. Zehra'nın birbirine zıt tepkileri herkesi korkuturken Nihal, yaşananlardan Naz ve Fahriye'yi sorumlu tutar. Naz ise acısını yüreğine gömerek yıllarca annesinden ayrı kalmasının hesabını Fahriye'ye sorar.

Soner'i devre dışı bırakan Hikmet, iki torununu da evine getirerek ailenin kontrolünü ele geçirir. Ancak ona yakın görünen Melek'in başka bir planı vardır. Naz da öğrenir planı ancak Melek'i durdurmak imkansızdır. O da intikam peşindedir... Hikmet'in peşine düşen Hasan'ın öfkesi herkesin hayatını değiştirecek yeni bir tehlikeye sürükler.

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