Video Altı Üstü İstanbul Altı Üstü İstanbul 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Galip, oğlunu senin kaçırdığını öğrenecek!' | Video
Altı Üstü İstanbul 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Altı Üstü İstanbul 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Galip, oğlunu senin kaçırdığını öğrenecek!" | Video

13 Ekim 2026 12:19

atv’nin sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, iki haftalık aranın ardından dün akşam 16. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Pazartesi akşamına damga vuran dizi, tüm kategorilerde günün en çok izlenen yapımı olarak zirvede yerini aldı. Bölümün ardından 17. Bölüm Fragmanı da yayınlandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Altı Üstü İstanbul 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Galip, oğlunu senin kaçırdığını öğrenecek! | Video 00:45
Altı Üstü İstanbul 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Galip, oğlunu senin kaçırdığını öğrenecek!" | Video 13.10.2026 | 10:54
Altı Üstü İstanbul 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Yetişemedim Zehra... | Video 00:45
Altı Üstü İstanbul 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Yetişemedim Zehra..." | Video 09.10.2026 | 16:06
Altı Üstü İstanbul 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Burası Ziyankâr; burada can verilir... | Video 00:44
Altı Üstü İstanbul 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Burası Ziyankâr; burada can verilir..." | Video 22.09.2026 | 16:32
Altı Üstü İstanbul 15. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Siz bizim karşımızda olmayı seçtiniz, direneceğiz! | Video 00:45
Altı Üstü İstanbul 15. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Siz bizim karşımızda olmayı seçtiniz, direneceğiz!" | Video 18.09.2026 | 12:09
Altı Üstü İstanbul 14. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Gerçek annen hayatta ve bunu senden saklıyorlar! | Video 01:00
Altı Üstü İstanbul 14. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Gerçek annen hayatta ve bunu senden saklıyorlar!" | Video 08.09.2026 | 10:48
Altı Üstü İstanbul 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Naz’ın hayatı bu ameliyata bağlı! | Video 01:10
Altı Üstü İstanbul 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Naz'ın hayatı bu ameliyata bağlı!" | Video 04.09.2026 | 17:17
Altı Üstü İstanbul 13. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Beni oraya gömün Emir... | Video 01:05
Altı Üstü İstanbul 13. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Beni oraya gömün Emir..." | Video 01.09.2026 | 10:46
Altı Üstü İstanbul 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Sado vuruldu! | Video 00:45
Altı Üstü İstanbul 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sado vuruldu!" | Video 25.08.2026 | 11:01
Altı Üstü İstanbul 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Hasan’ın ameliyat parası tamam! | Video 01:00
Altı Üstü İstanbul 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Hasan'ın ameliyat parası tamam!" | Video 21.08.2026 | 15:20
Altı Üstü İstanbul 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Naz için bu yaptığına değdi mi? | Video 00:51
Altı Üstü İstanbul 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Naz için bu yaptığına değdi mi?" | Video 18.08.2026 | 10:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA