Video Altı Üstü İstanbul Altı Üstü İstanbul 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Polis de her şeyi öğrenecek!' | Video
Altı Üstü İstanbul 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Altı Üstü İstanbul 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Polis de her şeyi öğrenecek!" | Video

10 Kasım 2026 10:15

atv’nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, heyecan dolu yirminci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Uzay’ın kurduğu tuzakları ortaya çıkaran Emir, hesap sormak için karşısına çıktı. İkili arasındaki hesaplaşma, araya giren Hasan’ın da dahil olduğu boğuşmada Uzay’ın yaralanmasıyla sonuçlandı. İşte Altı Üstü İstanbul 21. Bölüm Fragmanı!

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