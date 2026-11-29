Tramvay durağında bekleyen kadını darbeden şüpheli kamerada
29 Kasım 2026 12:25
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, erkek şüphelinin tramvay durağında bekleyen kadını darbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
Olay, 27 Kasım'da saat 13.00 sıralarında, İzmit Alikahya Mahallesi'ndeki tramvay durağında meydana geldi. Durakta bekleyen kadının yanına koşarak gelen şüpheli, henüz bilinmeyen nedenle saldırdı. Şüphelinin kolundan tuttuğu kadın, kendisini koruyup kurtulmaya çalıştı. Saldırganın bir süre darbettiği kadın, şüphelinin elinden kurtulup olay yerinden uzaklaştı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri, yakaladıkları şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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