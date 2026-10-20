Bolu'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
20 Ekim 2026 17:47
Bolu'da D-100 kara yolunda motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
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