Video Haber SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül ve ailesine kara para operasyonu: Emir Sarıgül 100 milyon euro'yu hesabına böyle indirmiş! | Video
SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül ve ailesine kara para operasyonu: Emir Sarıgül 100 milyon euro'yu hesabına böyle indirmiş! | Video

SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül ve ailesine kara para operasyonu: Emir Sarıgül 100 milyon euro'yu hesabına böyle indirmiş! | Video

17 Ekim 2026 09:40

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesinin yurt dışındaki kaynağı belirsiz paraları Türkiye'ye sokup daha sonra da yurtdışına resmi olarak çıkarmak için kurduğu aklama trafiği deşifre edildi. İki alman iş adamının şikayetiyle gün yüzüne çıkan kara para operasyonunda ortaya çıkan her detay şoke etti. Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, kendisine ait olan ve ekspertiz değeri 32 milyon euro olan bir yalı satışı gerekçe gösterilerek yurt dışından 100 Milyon Euro havale edildiği belirlendi. Yabancı bankanın bu devasa havaleye bloke koyması üzerine, blokenin kaldırılması bahanesiyle İngiliz siciline kayıtlı 1.5 milyon euro değerindeki bir tekne Emir Sarıgül'e devredildiği tespit edildi.

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