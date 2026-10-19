Video Haber Otomobil park halindeki araçlara ve yayaya çarptı
Otomobil park halindeki araçlara ve yayaya çarptı

Otomobil park halindeki araçlara ve yayaya çarptı

19 Ekim 2026 21:35

Mersin’in Erdemli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.Otomobil park halindeki iki araca vurduktan sonra mermer bloklara çarparak durduğu öğrenildi.

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