Otomobil park halindeki araçlara ve yayaya çarptı
19 Ekim 2026 21:35
Mersin’in Erdemli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.Otomobil park halindeki iki araca vurduktan sonra mermer bloklara çarparak durduğu öğrenildi.
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