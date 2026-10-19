Başkan Erdoğan'dan Muhtarlar Günü buluşmasında önemli açıklamalar: ''Muhtar bile olamaz' diyerek aşağılamak istediler" | Video
19 Ekim 2026 14:37
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhtarlar Günü buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Büyük milletlerin imtihanı büyük olur. Karanlık ve kirli oyunlara karşı çok dikkatli olacağız. Milletimizin moralini bozmaya çalışanlara karşı her zaman teyakkuz halinde olacağız." mesajını verdi.
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